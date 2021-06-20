Революция: в Израиле отменяют разделение между провайдером и инфраструктурой интернет-услуг

Министерство связи объявило об скорой отмене «таштита» и «сапака», разделения между поставщиком интернета на инфраструктуру и провайдера.

Это удивительное разделение доставляло немало неудобств пользователям, помимо того, что им приходилось платить и тому, и другому. Иногда в случае проблем с интернетом было очень трудно установить кто виноват и кому жаловаться — а сотрудники колл-центров посылали клиента от одной конторы к другой.

Минсвязи в воскресенье заявило, что эта система отменяется. Министр Йоаз Хендель написал на своей странице: «В предыдущем правительстве я объявил о намерении отменить разделение инфраструктуры и провайдера, сэкономив десятки миллионов для граждан. Рад, что я вернулся в министерство, и это одно из первых решений».

Компании, которые владеют инфраструктурой, представят в министерство договоры с операторами связи и механизмы компенсации. После этого в течение года министерство будет наблюдать за реформой, получая ежемесячные отчеты.

Новые клиенты будут подключаться только к одной структуре. Старые клиенты, если они хотят остаться на двух, могут это сделать. Через год будут сделаны выводы и предприняты дальнейшие шаги по улучшению обслуживания потребителя. Цель — избавиться от «мертвых» подписок. Клиенты платят в Израиле примерно 50 миллионов шекелей в год за услуги, которые они не получают. Некоторые компании грешат этим больше, некоторые меньше, но факт остается фактом — нужно внимательно следить за счетами, чтобы не оказаться потребителем интернета, которого уже нет.

https://news.israelinfo.co.il/technology/95640