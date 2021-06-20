Растет число пропавших без вести после наводнения в Ялте

После наводнения в Ялте пропал еще один человек. Сейчас в регионе ведутся поиски двух лиц, пострадавшими считаются 24 человека, один погибший, сообщила глава оккупационной администрации города Янина Павленко.

Она отметила, что среди туристов пропавших нет, а все пострадавшие отделались легкими травмами.

По данным «Интерфакс», в Ялте разыскивают 60-летнюю женщину, которую 18 июня унесло потоком реки в неизвестном направлении. Также за прошедшие сутки пропал мужчина. Подробностей пока нет.

Отметим, 18 июня из-за сильных проливных дождей в Керчи и Ялте вышли из берегов реки Джарджава, Мелек-Чесме и Водопадная. Оба города оказались затоплены. В Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации.