«Полное поражение легких»: от последствий коронавируса умер звезда ЖЖ и писатель Слава Сэ

Не стало литератора Славы Сэ (настоящее имя — Вячеслав Солдатенко), который вел популярный сетевой дневник на LiveJournal. Об этом сказано на странице его группы в социальной сети .

Блогеру, писателю, сценаристу был 52 года. Причиной смерти, которую констатировали в больнице Риги, называется заражение коронавирусной инфекцией.

Солдатенко скончался от осложнений, вызванных болезнью. Болезнь «съела» его легкие: они были поражены на 100%.

До того, как прийти к писательству, рижанин занимался бизнесом. Отказавшись продолжать свое дело, Солдатенко перешел в сантехники. Его первая книга так и называется: «Сантехник, его кот, жена и другие подробности» (2010).