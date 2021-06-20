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Онкологи нашли лечение для женщин с «геном Анджелины Джоли»

Примерно один из 200 человек расположен к мутации в генах BRCA1 или BRCA2. Мутации повышают риск развития рака молочной железы, яичников, предстательной и поджелудочной желез. Ученые нашли класс препаратов, известных как ингибиторы POLQ, уничтожающие раковые клетки с мутациями BRCA, не повреждая здоровые клетки, пишет Nature Communications.

Актриса Анджелина Джоли перенесла профилактическую мастэктомию в 2013 году после положительного результата теста на мутацию гена BRCA1. Теперь ученые открыли класс лекарств, которые могут уничтожить этот тип рака. Клинические испытания препарата на пациентах начнутся в конце этого года.

Важность открытия в том, что рак, вызванным мутацией BRCA, пока лечат двумя способами: химиотерапией и препаратами — ингибиторами PARP, которые работают только для пациентов с раком яичников. Поэтому новые препараты — ингибиторы POLQ, могут стать надеждой на спасение других пациентов. Они предотвращают самовосстановление раковых клеток, не оказывая при этом влияния на состояние здоровые. Ученым остается доказать, что препарат в виде таблеток будет работать в организме.

Крис Лорд (Chris Lord), профессор геномики рака в Институте исследований рака в Лондоне, пояснил, что люди с дефектами в генах BRCA подвержены риску развития рака, в связи с тем что их клетки не могут восстановить поврежденную ДНК. Поэтому у них развиваются аномальные клетки, превращающиеся в опухоли. «Все клетки должны восстанавливать повреждения своей ДНК, чтобы оставаться здоровыми, иначе мутации накапливаются и в конечном итоге убивают их. Мы определили новый класс препаратов, которые лишают раковые опухоли их способности восстанавливать свою ДНК. Этот новый тип лечения потенциально может быть эффективным против рака, у которого уже есть проблемы с восстановлением своей ДНК из-за дефектов в генах BRCA», — сказал ученый.

20 июня, 2021 | Category: Наука, Новости, Шоу-бизнес
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