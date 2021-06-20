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Названы два неожиданных фактора, которые влияют на похудение

На скорость жиросжигания в организме могут повлиять всего два фактора.

Как установили ученые из Университета Гранады в Испании, быстрее похудеть помогают вечерние тренировки и употребление кофеина, пишет портал Nihon Keizai.

Проведенное специалистами исследование показало, что способность к аэробным нагрузкам выше к вечеру, поэтому тренировки в это время эффективнее утренних и позволяют скорее сбросить лишний вес.

Этому способствует и кофеин, если употреблять его за 30 минут до тренировки. Безопасной дозой кофе считается 200 миллиграммов в день, указывают специалисты.

https://pharmpedia.org/2021/06/20/nazvany-dva-neozhidannyh-faktora-kotorye-vliyayut-na-pohudenie/

20 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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