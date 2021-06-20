Министерство Цифрового Мошенничества

На днях под петицией за отставку Татарова появилась подпись Джо Байдена.

ОПэшечка тут же объявила сбор подписей недействительным, так что с уверенностью можно утверждать, что компрометация голосования и была целью Ермака. Проблема в том, что попутно Слуги Народа скомпрометировали сам процесс использования цифровой подписи в Украине. Ведь цифровая подпись — это не фигня какая-то, она выдаётся авторизованым центром, с проверкой паспорта и реального существования человека. И если некий участник системы с высоким уровнем доступа может создать цифровую подпись Джо Байдена, то значит он может создать подпись и с вашим именем/фамилией/паспортом.

А теперь новость:

Очень хорошая, прогрессивная новость. Только вот завтра вы просыпаетесь, а ваша квартира принадлежит Васе Пупкину согласно свежего договора купли-продажи, под которым стоит ваша подпись. И хрен вы докажете, что она не ваша — так же, как ОПУ разводит руками и не может сказать, кто создал подпись Джо Байдена.

А уж какие перспективы открываются при электронном голосовании на выборах, которые давно обещает министерство жижитализации — ммммм… Можно наплодить миллионы аккаунтов и выиграть любые выборы. А уж опыта по созданию ботоферм «Слугам Народа» не занимать.

Теперь понимаете, почему я критикую ДиЮ и призываю вас не пользоваться никакими сервисами, разработанными под эгидой МинЦифры? Дело ведь не в диджитализации, как таковой. Дело в том, что её разрабатывают и внедряют люди, для которых цель оправдывает средства.

https://ibigdan.livejournal.com/26883700.html