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Медики: У любителей спиртного слабоумие может развиться в 40 лет

Любители алкоголя рискуют столкнуться с проявлениями слабоумия в возрасте 40-50 лет. Об этом предупреждают врачи благотворительной организации Alzheimer’s Society, пишет Daily Express.

Специалисты собрали данные добровольцев, которые часто выпивают, в том числе провели сканирование мозга. Оказалось, что почти у всех участников эксперимента — усохшая лобная доля.

Другие сведения о добровольцах позволили экспертам составить список признаков приближающегося «алкогольного Альцгеймера». Среди них — невозможность сосредоточиться на поставленной задаче, трудности с решением проблем, а также планированием и организацией. Кроме того, признаком можно считать и неспособность поставить цель, а также принять необходимое решение, нехватку мотивации для выполнения действий. Симптомами можно считать эмоциональную нестабильность, частую раздражительность или безучастное поведение, а также проблемы с памятью и часто меняющееся настроение.

20 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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