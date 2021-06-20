Медики: У любителей спиртного слабоумие может развиться в 40 лет

Специалисты собрали данные добровольцев, которые часто выпивают, в том числе провели сканирование мозга. Оказалось, что почти у всех участников эксперимента — усохшая лобная доля.

Другие сведения о добровольцах позволили экспертам составить список признаков приближающегося «алкогольного Альцгеймера». Среди них — невозможность сосредоточиться на поставленной задаче, трудности с решением проблем, а также планированием и организацией. Кроме того, признаком можно считать и неспособность поставить цель, а также принять необходимое решение, нехватку мотивации для выполнения действий. Симптомами можно считать эмоциональную нестабильность, частую раздражительность или безучастное поведение, а также проблемы с памятью и часто меняющееся настроение.