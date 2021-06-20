«Мальчик с оленьими рогами» на Netflix — самый нежный сериал о конце света

На Netflix вышел первый сезон «Мальчика с оленьими рогами» — экранизации комикса о мире, где взрослых почти выкосила пандемия (ковид тут ни при чем, хотя терапевтические шутки про маски и локдаун присутствуют), а дети рождаются наполовину людьми, наполовину зверьми. Как нетрудно догадаться, главный герой сериала — мальчик с рожками, и мы не видели таких трогательных персонажей со времен хоббитов. По мнению кинокритика Егора Москвитина, возможно, это лучший сериал первой половины 2021 года.

Почему шоу Warner Bros. выходит на Netflix?

Первое, что может удивить знатоков кино и сериалов в «Мальчике с оленьими рогами» (в оригинале — Sweet Tooth, комикс в России тоже известен скорее как «Сладкоежка») — это заставка компании Warner Bros. Television в шоу от Netflix. Ведь кажется, что проекты внутренних студий Warner Media должны выходить только на канале HBO и стриминге HBO Max, принадлежащих этой корпорации.

Но конкуренция на современном телевидении устроена сложнее. Сняв «Хранителей» и «Страну Лавкрафта» для родного HBO, Warner Bros. Television преспокойно делает сериалы для AppleTV+ (например, «Историю Лизи»), Disney+ («Парни что надо» по роману Тома Вулфа) и даже Netflix. Для индустрии это обычное дело. И все же в случае с «Мальчиком с оленьими рогами» без генеалогической справки не обойтись: этот проект связан с Warner Media гораздо крепче, чем кажется.

В медиаимперию Уорнеров входят комиксы DC, а у них есть подразделение Vertigo — издательство, которое специализируется на графических романах для взрослых. Эти сложные, неоднозначные и подчас провокационные истории сейчас охотно превращают в сериалы. Вслед за «Проповедником» и «Константином» выйдут «Сэндмен» по Нилу Гейману и «Y. Последний мужчина». Права на графический роман «Сказки», в котором персонажи фольклора живут среди людей на правах мигрантов, телеканалы покупали дважды — но в итоге вместо обычного сериала вышел интерактивный под названием Wolf Among Us.

Однако с июня 2021 года главным вкладом Vertigo в телеиндустрию стоит считать «Мальчика с оленьими рогами» — самый красивый, трогательный и нежный сериал о конце света на свете.

https://meduza.io/feature/2021/06/20/malchik-s-olenimi-rogami-na-netflix-samyy-nezhnyy-serial-o-kontse-sveta?utm_source=twitter&utm_medium=main