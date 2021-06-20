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Лилия Ребрик очаровала поклонников забавными кадрами

Лилия Ребрик очаровала поклонников забавными кадрами

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в Instagram милые фото со своим коллегой Анатолием Анатоличем и собрала множество лайков от своих поклонников.

Звезда позировала в нежном платье изумрудного цвета. Вместе с телеведущим они забавлялись на лодке, которая стояла посреди двора.

«На улице становится все теплее и опять хочется на море. Кто куда поедет отдыхать?», — подписала снимки Ребрик.

«Ну да, женщина гребет, а мужчина строить стратегию, куда гребти», «Девушка с весом», — написали фанаты ведущей.

20 июня, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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