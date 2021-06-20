Карди Би рассказала о своем персонаже в фильме «Форсаж 9»

Певица Карди Би сыграла роль девушки, которая связана с прошлым главного героя Доминика. О персонаже хип-хоп исполнительницы в фильме «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина читайте дальше.

Мне нравится то, что я представляю такую мощную, сильную женщину. Она просто такая сучка. У нее есть маленький трюк для вас, – прокомментировала певица своего персонажа.

О Доминике певица отзывалась только положительно: «Находясь рядом с Вином я поняла, он такой милый и сводит с ума. Он заставил меня чувствовать себя так комфортно, я просто в восторге от этого. Он крутой!».

Официальный YouTube-канал франшизы также показал видео со съемок, которое демонстрирует закулисье с Карди Би.

Напомним, украинскую премьеру «Форсажа», которая состоялась 11 июня, посетили такие украинские знаменитости, как Соломия Витвицкая, Анатолий Анатолич, Ахтем Сеитаблаев и другие.

Что известно о «Форсаже 9»

Криминальный триллер является продолжением медиафраншизы, в которую входят 9 полнометражных и два короткометражных фильма.

По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) залегает на дно и живет спокойной жизнью с Летти (Мишель Родригес) и их сыном. Однако у судьбы на него совсем другие планы, ведь опасность прошлых ошибок всегда скрывается за мирным горизонтом. Опасная кибертерористка Сайфер (Шарлиз Терон) решает отомстить Доминику за предыдущие неудачи и использует для этого профессионального наемного убийцу Джейкоба (Джон Сина), который к тому же является давно брошенным братом Торетто.