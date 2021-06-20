Генри Кавилл может лишиться роли Ведьмака

Исполняющий роль Ведьмака в одноименной саге Генри Кавилл может лишиться работы в проекте из-за скандала с расизмом, в котором оказалась замешана избранница актера — Натали Вискузо. Путешественники по Сети отыскали снимки Натали 13-летней давности, на которых женщина специально окрасила кожу в темный цвет, чтобы пройти обряд инициации одного из коренных племен.

В Сети этот снимок сочли за проявление расизма. В прессе и в интернете поднялась буча: Вискузо призвали к ответу. Досталось за все происходящее и Генри Кавиллу, как человеку, наиболее известному и приближенному к Вискузо. Зрители требуют лишить Кавилла роли в сериале. Некоторые особо активные даже создали специальную петицию, которую активно распространяют в Сети.

Сама Вискузо поспешила оправдаться за случившееся, а заодно и спасти карьеру возлюбленного. Так, в разговоре с журналистами она извинилась за «оскорбление» и пообещала реабилитироваться.

«Племя, в котором я жила, разукрасило мою кожу для обряда инициации и принятия в свою культуру. Никогда бы не подумала, что это может кого-то обидеть. На самом деле я была польщена, что они посвятили меня. Но учитывая уроки, которые мы извлекаем в современном мире, важно осознавать потенциальный вред. Мои глубочайшие и самые искренние извинения», — приводит ее слова JustJured.

Источник фото: Legion-media