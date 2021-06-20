Джиллиан Андерсон раскрыла секрет успеха Маргарет Тэтчер в «Короне»

Филигранно исполнившая роль Маргарет Тэтчер в сериале «Корона» Джиллиан Андерсон раскрыла секрет успеха своей героини. 14 ноября 2020 года на телеэкраны вышел четвертый сезон проекта. Работу Джиллиан Андерсон кинокритики тогда назвали триумфом, а также отметили — актрисе удалось представить историческую личность не просто как персонажа, а как по-настоящему реального человека.

Лишь спустя время Андерсон решилась рассказать, что помогло ей грамотно воплотить образ Тэтчер в жизни. Так, актриса созналась — самая большая работа велась над ее зубами. В какой-то момент Джиллиан высказала идею о протезировании, которое помогло бы ей создать нужную форму челюсти.

«Маргарет была известна своими плохими зубами. У нее был максимально неправильный прикус, а я очень хотела реализовать это. В какой-то момент и я, и визажисты задумались о протезировании зубов. Впоследствии визажисты предложили мне несколько вариантов, сделанных наспех. Затем я посмотрела в зеркало и задалась вопросом — то ли это, что мне реально нужно», — приводит слова актрисы People.

Позже Андерсон созналась, что неправильный прикус стал точным попаданием, потому что он «спас все».