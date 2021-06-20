Джиджи Хадид собирается уйти из модельного бизнеса

Американская супермодель Джиджи Хадид подумывает покинуть модельный бизнес навсегда. Об этом знаменитость откровенно заявила на днях в разговоре с журналистами. Впервые о том, чтобы навсегда покончить с работой, Хадид впервые задумалась после рождения дочери от Зейна Малика. Малышка Хай изменила мировосприятие матери, Хадид стала задумываться о более стабильной работе.

«Мне бы понравилось ходить в один и тот же офис или студию несколько дней в неделю, с одной и той же командой, одними и теми же людьми, где будет небольшая игровая комната, которую я могу сделать для Хайи у себя на работе», — отметила она.

Сейчас, судя по всему, Хадид намерена воплотить желаемое в реальность.