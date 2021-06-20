Британские ученые: Еще одно опасное последствие коронавируса — разрушение мозга

COVID-19 способен приводить к потере серого вещества мозга, рассказали британские медики. По их мнению, она может быть причиной утраты обоняния и вкуса, а также других неврологических симптомов. При этом ткань мозга не восстановится даже после того, как это состояние пройдет.

Как сообщается на портале medRxiv, исследователи изучили результаты обследований 394 переболевших коронавирусом. Оказалось, что у таких людей произошла значительная потеря плотности и объема серого вещества в нескольких областях мозга, связанных с памятью, принятием решений и формированием эмоций, а также первичной обонятельной и вкусовой системой.

Врачи предупредили, что даже переболевшим в легкой форме следует своевременно проходить обследования и отслеживать последствия инфекции.