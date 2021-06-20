Анимация «Лука» от Pixar – море, дружба, паста

Дебютная полнометражка Энрико Касаросы для легендарной студии вписывается во все каноны, но ныряет не так глубоко, как некоторым, возможно, хотелось бы.

Студия Pixar, которую поглотила корпорация Disney, остается для нее священной коровой. Вокруг креативной команды руководство гиганта предпочитает ходить на цыпочках, поскольку именно она является той самой курочкой, которая несет для «мышиного дома» золотые яйца. «История игрушек», «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Валл-И», «Рататуй», «Коко» и, безусловно прошлогодняя «Душа» – в какую работу Pixar ни ткни, попадешь в шедевр, определяющий смыслы для юного поколения. При этом фильмы студии постепенно расширяют горизонты тем, о которых взрослым часто страшно разговаривать с детьми – взросление и старение, одиночество, принятие и даже смерть. Новой работой под руководством режиссера-дебютанта Энрико Касаросы Pixar делает еще один шаг к укреплению собственного величия. Мультфильм «Лука» умудряется поговорить с юными и взрослыми зрителями на две совершенно разные темы, оставаясь при этом цельной развлекательной историей.

О чем мультфильм

У побережья итальянской Лигурии на дне живут морские монстры. Их быт во многом похож на человеческий, у них даже имена и фамилии вполне человеческие, только жизнь протекает под водой. В семье Пагуро подрастает 13-летний зеленый мальчик с плавниками и хвостом по имени Лука. Он помогает родителям по хозяйству, занимаясь выпасом мелкой рыбешки. И иногда находит на дне всякие человеческие предметы. К слову, подводный мир вполне осведомлен о существовании людей.

Однажды на пастбище он встречает синего монстра таких же подростковых лет. Это Альберто Скорфано – страстный исследователь мира на поверхности. Он рассказывает Луке, что россказни его чудаковатой бабушки о том, что морские монстры могут гулять по суше, вовсе не фантастика, и приглашает прогуляться с ним на пляж. Альберто показывает Луке, что на суше подводные жители становятся неотличимы от людей (пока не намокнут), учит бороться со своими страхами и знакомит нового друга с захватывающим новым миром. Они оба начинают мечтать о мотороллере марки Vespa и знакомятся с девочкой из прибрежного городка по имени Джулия, а также с ее отцом, рыбаком Массимо Марковальдо. Вместе они придумывают план, как заполучить свою мечту. И он включает в себя поедание пасты на скорость.

Плюсы

Это на 100% работа в классическом духе студии Pixar. Яркая анимация тут сочетается с увлекательной историей, за которой стоят глубокие смыслы и важные посылы. Возможно, это не самая лучшая работа студии в целом, однако она ни на миллиметр не отступает от основных творческих принципов, которыми руководствуется ее креативная команда.

Дети и родители увидят эту историю по-разному. Для младших зрителей «Лука» – это история о дружбе и принятии не таких, как ты. Собственно, уже то, что главные герои – представители совсем другого вида, вынужденные скрывать свой собственный облик, полностью раскрывает эту мораль. А еще физическая особенность рыбака Массимо – детям показывают, что, даже родившись без руки, он вырос большим, сильным и добрым человеком. Для взрослых же мультфильм станет историей об одном из самых серьезных родительских страхов – о сепарации. О том, как трудно отпускать своих детей, сколько с этим сопряжено стресса и переживаний, и почему эту стадию стоит проходить, опираясь на взаимное доверие, а не на контроль.

Мультфильм посвящен памяти композитора Эннио Морриконе. Энрико Касароса мечтал поработать со своим соотечественником над саундтреком к «Луке», но в 2020 году маэстро не стало. Так что писать музыку к картине в итоге доверили Дэну Ромеру, который работал над такими сериалами, как «Хороший доктор» и «Личная жизнь». Он вдохновился итальянской и эстрадой и даже оперой (в мультфильме звучит ария O mio babbino caro из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки») и в итоге выдал довольно аутентичное звучание.

Мультфильм густо пересыпан культурными отсылками. Главный злодей явно срисован с Кларка Гейбла, а подружку Луки и Альберто неслучайно зовут Джулия – это реверанс в сторону шекспировской Джульетты. Тоже итальянки. Ну и недаром отец пару раз называет ее именно таким вариантом имени. Pixar превращают патриархальный романтический идеал женщины, готовой ради мужчины хоть яду напиться во цвете лет, хоть кинжалом себя заколоть, в современную ролевую модель для девочки. Здешняя Джульетта умна, находчива, физически вынослива, справедлива, знает, чего хочет, и сама выбирает, с кем ей общаться. К тому же она производит на Луку неизгладимое впечатление не красотой и загадочностью, а скорее интеллектом, умением находить выход из сложных ситуаций и тем, как ловко использует названия разных сортов сыра вместо ругательств.

А еще в мультфильме есть обалденный кот с восхитительным именем-отсылкой. И классная пост-история, рассказанная в виде своеобразных «фотографий» из будущего всех персонажей, сопровождающих финальные титры. Там даже сообщают, как сложилась судьба кота!

Минусы

История, рассказанная в «Луке», довольно буквальна, поэтому ждать от нее иносказательности и метафоричности «Души» не стоит. Мультфильму хоть и есть что сказать конкретно взрослым, целится он все же в детскую аудиторию без претензии на универсальность. Поэтому тех, кто жаждет после просмотра еще какое-то время ходить и размышлять на тему «Что хотел сказать автор?», заранее предупредим – это не тот случай. Все, что автор хочет сказать, он говорит вполне прямо.

Кому стоит смотреть

Фанатам Pixar. Да, возможно это не оскароносная «Душа», но по оценкам критиков «Лука» уже обошел вполне славный «Вперед». Студия не изменяет себе, даже создавая истории попроще.

Родителям, которых до чертиков пугает взросление детей. Этот процесс все равно неизбежен, так почему бы не посмотреть, что можно сделать, чтобы пройти его как можно легче.

Родителям, которые хотят объяснить своим детям, почему так важно относиться ко всем одинаково. С детьми, само собой.

Фанатам Италии, которые из-за пандемии скучают по своей любимой стране.

Друзьям разной степени близости. Особенно тем, кого беспокоит некоторое отчуждение. В конце концов «Лука» – это яркая и солнечная ода дружбе.