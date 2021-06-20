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Amazon начнет печатать лицо Криса Пратта на посылках

Корпорация Amazon будет использовать лицо 41-летнего американского актера, звезды «Стражей Галактики» и «Мира Юрского периода» Криса Пратта, в рекламных целях, сообщает Variety.

Лицо Криса появится на посылках, которые компания доставляет практически по всему миру. Крис будет продвигать новый фильм собственной студии Amazon — «Война будущего».

Ранее таким же образом рекламировали фильм «Величайший шоумен» с Хью Джекманом в главной роли, но это было в 2017 году. Кстати, «Война будущего» выйдет уже 2 июля этого года в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.

20 июня, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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