Актриса рассказала о жестоком обращении с Хью Джекманом в «Людях Икс»

Обладательница премии «Оскар» Анна Пэкуин (Anna Paquin) на шоу SiriusXM «The Jess Cagle Show» поделилась воспоминаниями о съемках фильма «Люди Х», в котором играла Роуг о том, как они стали лучшими друзьями с Хью Джекманом в 2000 году на съемках первого фильма франшизы и как сама увлеклась комиксами, пишет The Hollywood Reporter.

«Хью был человеком, с которым я общалась больше всего, потому что все мои сцены в фильме были с ним. Он прекрасный, добрый человек. Он прошел через настоящую мясорубку на первом этапе съемок, но никогда не жаловался. Раз — и теперь минус 40 [градусов], и его снова и снова сбрасывают с какого-то здания на спину снова и снова. И у него все еще остаются силы быть хорошим, нормальным человеком», — рассказала актриса, которой часто было плохо из-за того, насколько сложной физически была роль Росомахи.

Актриса также с удовольствием вспомнила, как помогала Джекману с сигарой, когда когти Росомахи были выпущены: «Мне пришлось буквально выковыривать сигару из его зубов, потому что сделать это, не изувечив себя когтями, он не мог».

Ранее исполнитель главной роли в фильме Мэла Гибсона «Страсти Христовы» рассказал о жестокостях и сложностях роли. Среди страданий актера — рана на спине, вывих плеча, простуда, легочная инфекция и несколько операций на сердце после удара молнии.