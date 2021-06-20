60 лет спустя: инсайдер раскрыл детали сюжета «Матрицы 4»

Например, Нео будет снова юн и прекрасен, хотя прошли десятки лет после событий «Революции», где он погиб.

Поклонникам «Матрицы» стали известны детали сюжета четвертой части франшизы, которую слил в Сеть таинственный инсайдер. По слухам, Нео вернется в мир Матрицы после гибели в финале «Революции» таким же молодым, хотя после событий третьей части прошло 60 лет.

Вечную молодость Избранного можно пояснить либо каким-то ходом режиссера с временными параллелями, либо сбоем системы, либо тем, что теперь Нео — просто компьютерная программа. Но точно об этом станет известно только после премьеры творения Ланы Вачовски.

Действие нового фильма, по данным инсайдера, развернется в том же мире, где машины и люди заключили перемирие после сделки Нео и «главного компьютера». Остатки человечества больше не подчиняются Зиону и пытаются самостоятельно вернуться к нормальной жизни. Нео, внезапно, станет угрозой устоявшемуся порядку, а Тринити оказывается жива, только это уже совсем другой человек.

Продолжение культовой антиутопии Ланы и Лилли Вачовски планируют выпустить в кинопрокат уже в декабре этого года. Первая часть киновселенной вышла в 1999 году.

К ролям Нео и Тринити вернулись Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Но в фильме не будет Морфеуса, которого сыграл Лоуренс Фишберн, а также агента Смита в исполнении Хьюго Уивинга, так как этот персонаж уничтожен в третьей части. Зато к касту присоединились Приянка Чопра и Ламберт Уилсон. Одна из ключевых ролей досталась Джессике Хенвик.

Кстати, недавно Хенвик пообещала, что Лана Вачовски «опять изменит киноиндустрию», так как во время съемок она использует «невиданные приспособления».

Источник фото: Legion-Media