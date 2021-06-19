Звезда «Последнего самурая» сыграет в новой части «Джона Уика»

Актер из Японии Хироюки Санда станет новым героем франшизы, но его роль пока не называют.

Стало известно, что к касту новой части злоключений Джона Уика присоединился японский арктер Хироюки Санада, известный зрителям по фильму «Последний самурай».

Кроме этого он снимался в таких картинах как «Звонок», «Росомаха: Бессмертный», «Армия мертвецов» и «Мортал Комбат». Пока его роль в боевике держат под строгим секретом.

Отметим, что «Джон Уик 4» должен выйти на больших экранах 26 мая 2022 года. Предположительно, после появления Санады в кино появятся сцены с дракой на самурайских мечах, сообщает Deadline.

Источник фото: Legion-Media