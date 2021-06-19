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Завершились съемки пятой части хоррора «Крик»

Завершились съемки пятой части хоррора "Крик"

Съемки пятой части хоррора «Крик» завершились.

Об этом в своем Instagram сообщил второй режиссер фильма Тайлер Джиллет. В посте он написал, что «ожидание стоит того».

На данный момент монтаж пятой части завершен, и фильм готов к постпроизводственной стадии.

Съемки фильма начались в ноябре, и все детали сюжета держались в строгом секрете. Для этого использовали разные сценарии, а также делали несколько вариантов монтажа одновременно. Это помогло избежать утечек, сообщает Collider.

По словам дургого режиссера Меттью Беттинелли, они постарались создать «чертовски страшный» фильм, который напугает зрителей «как в детстве при просмотре «Кошмара на улице вязов»».

К своим ролям вернутся Кортни Кокс (Гейл Уэзерс-Райли), Нив Кэмпбелл (Синди Прескотт) и Дэвид Аркетт (шериф Дуайт Райли). Роджер Джексон также продолжит озвучивать убийцу, как и в предыдущих четырех частях.

Премьера назначена на 14 января 2022 года.

19 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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