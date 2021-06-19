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«Вызывает беспокойство на глобальном уровне»: ВОЗ определила новый доминантный штамм COVID-19

Доминантным вариантом коронавируса в мире, вероятнее всего, станет индийский штамм. Такой прогноз дает главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает CNBC.

По словам представителя ВОЗ, штамм «Дельта», или «индийский штамм» коронавируса, начал преобладать в мире из-за более высокой степени распространения. Он был выявлен в октябре в индийском городе Нагпур.

Предварительные данные указывают на то, что новый штамм может циркулировать уже в 60 странах. Эксперты заявляли, что он «вызывает беспокойство на глобальном уровне», поскольку инфекция распространяется гораздо быстрее исходного штамма SARS-CoV-2.

19 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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