Выбран новый президент Ирана

Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси победил на выборах президента в Иране. Имя нового главы государства назвал руководитель штаба по проведению выборов исламской республики Джамаль Орф, передает ТАСС в субботу, 19 июня.

«28 миллионов 600 тысяч наших соотечественников приняли участие в этих выборах… Раиси набрал 17,8 миллиона голосов», — заявил Орф. По его словам, эти цифры пока предварительные, однако уже дают возможность говорить о победе Раиси.

Известно, что секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи набрал более 3,3 миллиона голосов, бывший глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати — порядка 2,4 миллиона голосов, заместитель председателя Меджлиса Амир Хосейн Казизаде Хашеми — более 1 миллиона голосов.

Официальные итоги выборов будут оглашены в течение дня, уточнил Орф. При этом все соперники уже поздравили Раиси с победой.