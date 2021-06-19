Водородный беспилотный автомобиль появится на улицах Эстонии

Водородные машины сегодня разрабатывают в разных вариациях: есть и внедорожники, и легкие автомобили, и грузовики. Их колеса вращаются от электромоторов, как и у электромобилей. Но электричество они получают, на ходу соединяя водород с кислородом. Хотя электрические автомобили более популярны среди производителей, у водородных тоже есть свои преимущества. Например, они быстрее заправляются и больше подходят для дальних перевозок.
Auve Tech начала разрабатывать беспилотный автомобиль на водородных топливных элементах в феврале прошлого года вместе с Тартуским университетом. За три года до этого компания создала восьмиместный беспилотный электробус Iseauto, который зимой 2021 появился на улицах Греции.
Водородный беспилотный автомобиль начнет ездить в Эстонии с пятого июля. С этого момента вступит в силу разрешение эстонского департамента шоссейных дорог на поездки по общественным дорогам. Автомобиль представляет собой шестиместный шаттл. Он автономный, но может управляться дистанционно. Других деталей о водородном беспилотном шаттле не приводятся. Его впервые покажут 5 июля в Тарту.
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