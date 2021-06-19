Водородный беспилотный автомобиль появится на улицах Эстонии

Водородный беспилотный автомобиль компании Auve Tech появится на улицах Эстонии. Как сообщает ERR News, эстонский департамент шоссейных дорог разрешил машине ездить по общественным дорогам с пятого июля.

Водородные машины сегодня разрабатывают в разных вариациях: есть и внедорожники, и легкие автомобили, и грузовики. Их колеса вращаются от электромоторов, как и у электромобилей. Но электричество они получают, на ходу соединяя водород с кислородом. Хотя электрические автомобили более популярны среди производителей, у водородных тоже есть свои преимущества. Например, они быстрее заправляются и больше подходят для дальних перевозок.

Auve Tech начала разрабатывать беспилотный автомобиль на водородных топливных элементах в феврале прошлого года вместе с Тартуским университетом. За три года до этого компания создала восьмиместный беспилотный электробус Iseauto, который зимой 2021 появился на улицах Греции.

Водородный беспилотный автомобиль начнет ездить в Эстонии с пятого июля. С этого момента вступит в силу разрешение эстонского департамента шоссейных дорог на поездки по общественным дорогам. Автомобиль представляет собой шестиместный шаттл. Он автономный, но может управляться дистанционно. Других деталей о водородном беспилотном шаттле не приводятся. Его впервые покажут 5 июля в Тарту.