Victoria’s Secret отказалась от своих старых «ангелов»

Бельевой бренд Victoria’s Secret отказался от «ангелов», ставших визитной карточной компании. Теперь вместо девушек с ангельскими крыльями бренд будут рекламировать женщины «с достижениями» — не только модели, но и спортсменки и активистки.

Среди новых лиц компании — 29-летняя модель и защитница инклюзивности Палома Эльзессер, 17-летняя чемпионка про фристайлу Эйлин Гу, а также 35-летняя активистка за гендерное равенство Меган Рапино и бразильская транс-модель Валентина Сампайо.

Как рассказали в компании, в совете директоров все места, кроме одного, отданы женщинам, теперь над продвижением бренда будет работать новая команда.

С 2018 года Victoria’s Secret постоянно критикуют за отсутствие на подиуме бодипозитивных моделей или моделей с разным типом фигуры, звучали даже призывы бойкотировать марку. Бренд обвиняли в трансфобии и фэтфобии.

Скандалы действительно отразились на продажах — они упали на 9%, а позднее бренд и вовсе отказался от проведения шоу.

Однако наиболее серьезные обвинения в адрес компании прозвучали позже и были связаны с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. В 2019 году был арестован финансист Джеффри Эпштейн. Его обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Он представлялся скаутом Victoria’s Secret, и, обещая помочь несовершеннолетним девушкам, заманивал их в свой особняк якобы на кастинг. В действительности же, как сообщала прокуратура, в особняке проходили оргии, в которых принимали участие гости и друзья Эпштейна, в том числе глава материнской компании L Brands Лесли Векснер, владеющий Victoria’s Secret. Кроме того выяснилось, что Victoria’s Secret сотрудничала с французским модельным агентством МС2, владелец которого также обвиняется в торговле несовершеннолетними. В июле 2019 года финансиста арестовали и должны были судить, но позже его нашли мертвым в камере.