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В США поставили памятник убитому полицейскими Флойду

В американском Ньюарке в Нью-Джерси появился бронзовый памятник Джорджу Флойду. В церемонии открытия монумента принял участие мэр города, передают местные СМИ.

Двухметровый памятник установили у здания мэрии города.

Напомним, чернокожий американец Флойд погиб весной 2020 года при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Силовики схватили 46-летнего мужчину, бросили на землю и удерживали, в результате мужчина умер. Резонансный случай привел к протестам против расизма и полицейского насилия на всей территории США. Протестующих под лозунгом Black Lives Matter! («Жизни чернокожих ценны!») поддержали и за рубежом.

19 июня, 2021 | Category: Новости, США
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