В США назвали важнейшие достижения Китая в космосе «Вызывает беспокойство на глобальном уровне»: ВОЗ определила новый доминантный штамм COVID-19 » В США поставили памятник убитому полицейскими Флойду В американском Ньюарке в Нью-Джерси появился бронзовый памятник Джорджу Флойду. В церемонии открытия монумента принял участие мэр города, передают местные СМИ. Двухметровый памятник установили у здания мэрии города. Напомним, чернокожий американец Флойд погиб весной 2020 года при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Силовики схватили 46-летнего мужчину, бросили на землю и удерживали, в результате мужчина умер. Резонансный случай привел к протестам против расизма и полицейского насилия на всей территории США. Протестующих под лозунгом Black Lives Matter! («Жизни чернокожих ценны!») поддержали и за рубежом.