«Будет грандиозно»: инсайдер обещает скорую помолвку Кортни Кардашьян В США поставили памятник убитому полицейскими Флойду » В США назвали важнейшие достижения Китая в космосе Китайская обитаемая многомодульная космическая станция по объему внутреннего жилого пространства напоминает советско-российский «Мир» и американский Skylab, пишет The Drive. Американское издание напоминает, что развитие китайской пилотируемой космонавтики происходит на фоне устаревания Международной космической станции и активного освоения Пекином космоса. Среди важнейших достижений Китая последнего времени в космонавтике The Drive называет, в частности, доставку на Землю образцов лунного грунта, действующий марсоход и запуск аналога американского мини-шаттла X-37B. Издание отмечает, что в настоящее время Пекин активно развивает сотрудничество с Россией в космонавтике. Отмечается, что ряд космических технологий, развиваемых Китаем, может иметь двойное назначение, представляя тем самым опасность для США. В июне китайская ракета Long March 2F с пилотируемым космически