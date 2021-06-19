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В Белом доме назвали абсурдом сообщения о приостановке военной помощи Украине

В Белом доме опровергли информацию о приостановке военной помощи Киеву.

«Представление о том, что мы приостановили помощь Украине в области безопасности, являются абсурдными», — сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Чиновница отметила, что всего лишь за неделю до саммита США — Россия с участием президентов Джо Байдена и Владимира Путина Украине «предоставили пакет помощи в сфере обороны на $150 млн». В этот пакет, заявила спикер американской администрации, входила и «летальная составляющая».

Ранее СМИ в Америке сообщили о том, что Вашингтон якобы отложил военную помощь Украине, объем которой оценивался в $100 млн.

19 июня, 2021 | Category: Новости, США, Украина
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