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Республиканцы пожаловались Байдену на вице-президента США

Камала Харрис

Как минимум 56 республиканцев пожаловались президенту США Джо Бадену на вице-президента Камалу Харрис в связи с миграционным кризисом. Обращение к главе государства опубликовал в Twitter конгрессмен Гленн Гротман.

Он подчеркнул, что Харрис до сих пор не посетила границу Соединенных Штатов. «Невозможно по-настоящему узнать ситуацию, если не поговорить с людьми на месте. Я и 55 моих коллег отправили это письмо президенту, требуя ее снятия с этой позиции», — отметил член палаты представителей.

Республиканцы также раскритиковали вице-президента за ее подход к решению миграционного кризиса и заявили, что проблема существует не только в Центральной Америке, но и на юге страны. Конгрессмены в обращении заявили, что США не могут позволить бездействия в этом вопросе.

7 июня Камала Харрис во время пресс-конференции с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи обратилась к мигрантам с просьбой не приезжать в США нелегальным путем. Она предупредила, что США продолжат усиление охраны на границе, и напомнила, что есть легальные и менее опасные способы приехать в страну. Харрис также отметила, что приоритет США во внешней политике — препятствовать нелегальной миграции.

19 июня, 2021 | Category: Новости, США
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