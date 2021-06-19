«  
  »

Певицу МакSим ввели в кому

Российскую певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), которую ранее госпитализировали с 40-процентным поражением легких, ввели в искусственную кому. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице, где находится артистка.

По словам собеседника издания, накануне вечером состояние певицы значительно ухудшилось. В частности, ей стало сложно дышать самостоятельно из-за растущего поражения легких. «Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание», — пояснил источник.

Он отметил, что в настоящее время медики проводят комплексное обследование организма артистки, чтобы выработать стратегию ее дальнейшего лечения.

19 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  