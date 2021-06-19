Опра Уинфри отказалась быть крестной мамой для дочери Гарри и Меган

Журналистка Опра Уинфри отказалась взять на себя роль крестной матери новорожденной дочери Гарри и Меган Маркл. Соответствующее заявление телеведущая сделала во время общения с журналистами на днях. Малышка Лилибет Диана появилась на свет 4 июня и стала вторым ребенком Гарри и Меган Маркл. Еще до появления девочки на свет Уинфри называли главным кандидатом на пост крестной.

Долгое время Уинфри старалась не реагировать на слухи вокруг ее персоны и не комментировала возможное решение герцогов Сассекских. Однако, на днях Опра все же поспешила прояснить ситуацию и заявила — брать на себя эту роль, несмотря на ожидания общественности, она все же не будет.

«Мне это не нужно! Я уже по умолчанию ее крестная. Да, я соседка, друг семьи и все такое, но, наверное, им нужен кто-то помоложе в качестве крестной», — приводит ее слова газета Express.

Кроме того, Уинфри отметила — ей пришлось по душе выбранное для ребенка имя. Ранее сообщалось, что Гарри и Меган назвали дочь в честь ее прабабушки, королевы Елизаветы II.

Сейчас публика с нетерпением ждет, когда же всем покажут малышку. Сама королева Елизавета внучку уже видела: ребенка ей показали по видеосвязи. По слухам, Елизавета даже создала специальный семейный чат, в котором регулярно общается с опальными родственниками, проживающими в Америке.