Очередная сенсация ЧЕ-2020: Венгрия не уступила Франции

Чемпионат Европы по футболу в субботу продолжился матчем в Будапеште, где в группе F встретились сборные Венгрии и Франции. Кстати, поговаривали, что финал ЧЕ-2020 может пройти не в Лондоне, а именно в Будапеште, чей стадион заполняется до отказа ввиду, как считается, победы, достигнутой над коронавирусом. Только вот хозяевам поля до этого финала дотянуться будет трудновато. Первый матч они проиграли португальцам — 0:3, сегодня у них Франция, а дальше еще и Германия. Кстати, ее трехцветные в первом туре переиграли — 2:1.

Однако «не фавориты» в данном конкретном матче пошли вперед со стартовым свистком судья, не раз заставляя именитых гостей фолить. Но первый опасный момент создали действующие чемпионы мира. На исходе первой четверти часа Карим Бензема пробил, вратарь Петер Гулачи отбил чуть в сторону, и перед Антуаном Гризманом в этом момент были сразу добрых 10 кв. м пустых ворот, однако он ухитрился пробить рядом с голкипером, который из положения лежа летящий мяч остановил. Впрочем Гризманн забрался в офсайд, и гол все равно бы не засчитали. Еще 15 минут спустя вновь мог отличиться Бензема, но пробил мимо. В общем, Франция играла под лозунгом «Вот сейчас забьем», а в итоге получила мяч в свои ворота в добавленное к тайму время. Атила Фиола, получив передачу, двигался и двигался к воротам Юго Ллориса, не обращая внимания на защитника, висевшего у него на плечах, и бил уже с близкого расстояния — 1:0.

Понятно, что французы бросились отыгрываться и едва не получил второй гол от венгров, организовавших контратаку. Но 66-й минуте французы вернулись. Здесь все было до обидного для хозяев просто: Ллорис далеко выбил мяч, уже за ценральном кругом его переправили отправившемуся в прорыв Кильяну Мбаппе. Тот вытянул на себя защитников и отправил мяч в центр, у венгров едва не получилось его перехватить, но набежавший Гризманн вогнал его в сетку. Мбаппе мог все решать в начале последней 10-минутки, но Гулачи заранее не завалился и отбил мяч, пущенный у него над головой. Венгры выдержали — 1:1, сделав счастливыми, наверное, все 10 млн венгров.

Сегодня в этой же группе сыграют Германия и Португалия, а в дивизионе Е — Испания и Польша.