Новая система умеет добывать и использовать лед из кратеров Луны

Исследователи отметили, что для постоянного присутствия на космическом объекте астронавты должны использовать ресурсы на нем. Это относится к Марсу и к Луне, несмотря на то, что этот объект находится не так далеко, в отличие от планет нашей солнечной системы. При этом отправлять грузы в космосе дорого и неэффективно, учитывая, что многие ресурсы уже есть на планетах или Луне.

В постоянно затененных лунных кратерах на южном полюсе спутника можно найти смесь пыли, камней и значительные концентрации водяного льда. Если извлечь этот лед, его можно превратить в пригодный для дыхания кислород, ракетное топливо или воду для астронавтов. Добыча и очистка грязного лунного льда — непростая задача, поэтому НАСА заинтересовано в нетипичных решениях, которые можно масштабировать.

Агентство объявило конкурс на решение проблемы добычи лунного льда — одна из самых перспективных разработок предлагает решить эту задачу с помощью большого робота, мощных пылесосов и ракетного двигателя, используемого как буровая система. Полное название системы Resource Ore Concentrator.

Этот метод разрушает грунт серией ракетных ускорителей, которые разжижают ледяной реголит, подвергая его прямому нагреву. При этом используется ракетный двигатель под куполом, находящимся под давлением — он обеспечивает добычу на глубине более 2 м. Во время этого процесса ископаемые поднимаются вверх в купол и попадают в воронку вакуумной системы, которая отделяет частицы льда от оставшейся пыли и переносит ее в контейнеры для хранения.