Николас Кейдж снова метит на «Оскар»

57-летний обладатель премии «Оскар» Николас Кейдж, кажется, снова претендует на эту награду. Стало известно, что новый фильм с его участием расскажет о любви человека к свинье.

По сюжету, герой Кейджа работает охотником за трюфелями в глухом уголке штата Орегон, а в этом нелегком деле ему помогает домашний поросенок. Однажды животное пропадает, а хозяин уверен, что его похитили.

Во время поисков четырехлапого друга Кейдж оказывается в городе, где вспоминает о своем ужасном прошлом. «Свинья» выйдет в прокат уже 16 июля этого года, и пока у нее есть все шансы стать номинантом на «Оскар». Дата дебюта в российских кинотеатрах пока не названа.

Премьера также состоится на стриминговом сервисе Netflix.

Источник фото: Legion-Media

Автор: Олег Смолин