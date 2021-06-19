Лоуренс Фишберн намекнул, что в «Матрице 4» его не будет из-за конфликта

Пандемия внесла много правок в расписание голливудских премьер. Изначально предполагалось, что «Матрица 4» и «Джон Уик 4» выйдут в один день в мае 2021 года. Но в итоге «Матрицу» перенесли на декабрь, а «Джон Уик» и вовсе дебютирует в 2022 году.

В обеих лентах играет Киану Ривз, но Лоуренс Фишберн появится лишь в одной из них. Звезда оригинальной трилогии «Матрица» составит Ривзу компанию только в «Джоне Уике 4».

Во время интервью с Джейком Гамильтоном Фишберн поклялся, что в новом фильме его не будет. Причины он не раскрыл, но намекнул на конфликт с сестрами Вачовски — режиссерами фильма.