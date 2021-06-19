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Леди Гага с «кляпом» во рту вызвала переполох

Леди Гага заставила общественность серьезно переживать, опубликовав странное фото на личной странице в Instagram. После откровений о домогательствах собственного продюсера вокалистка стала активно снабжать аудиторию откровенными фото в бикини.

Казалось бы, несколько дней публика могла бы и потерпеть, и настроение знаменитости стабилизировалось бы, но Гага вновь опубликовала странный снимок — намного более подозрительный, чем раньше.

Так, на новом фото певица предстала с обнаженными плечами в золотом платье с эффектным украшением на шее. Во рту Гага держала большой драгоценный камень, который в комментариях уже прозвали «кляпом». Что именно хотела сказать экс-пассия Брэдли Купера этим снимком, публика так и не поняла, поэтому поспешила забить тревогу.

«Гага, ты в порядке?», «У мамочки едет крыша?», «Увиденное мучило меня всю ночь напролет», «Это отсылка к 2012, или я ошибаюсь?», «У нее во рту знаменитый алмаз Одри Хепберн?», «Гага — стиль: ночное настроение», «Не знаю, что тут происходит, но спрошу — вы жуете пластмассовые бриллианты? Или это настоящий?» — терялись в догадках они.

Примечательно, что не так давно Гагу коснулся масштабный скандал из-за сериала «Друзья». Кадры с участием певицы вырезали из трансляции для китайской аудитории, чем вызвали гнев зрителей. Саму Гагу, судя по всему, эта история совсем не задела, поскольку комментировать ее певица не стала.

19 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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