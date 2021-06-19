Леди Гага с «кляпом» во рту вызвала переполох

Леди Гага заставила общественность серьезно переживать, опубликовав странное фото на личной странице в Instagram. После откровений о домогательствах собственного продюсера вокалистка стала активно снабжать аудиторию откровенными фото в бикини.

Казалось бы, несколько дней публика могла бы и потерпеть, и настроение знаменитости стабилизировалось бы, но Гага вновь опубликовала странный снимок — намного более подозрительный, чем раньше.

Так, на новом фото певица предстала с обнаженными плечами в золотом платье с эффектным украшением на шее. Во рту Гага держала большой драгоценный камень, который в комментариях уже прозвали «кляпом». Что именно хотела сказать экс-пассия Брэдли Купера этим снимком, публика так и не поняла, поэтому поспешила забить тревогу.

«Гага, ты в порядке?», «У мамочки едет крыша?», «Увиденное мучило меня всю ночь напролет», «Это отсылка к 2012, или я ошибаюсь?», «У нее во рту знаменитый алмаз Одри Хепберн?», «Гага — стиль: ночное настроение», «Не знаю, что тут происходит, но спрошу — вы жуете пластмассовые бриллианты? Или это настоящий?» — терялись в догадках они.

Примечательно, что не так давно Гагу коснулся масштабный скандал из-за сериала «Друзья». Кадры с участием певицы вырезали из трансляции для китайской аудитории, чем вызвали гнев зрителей. Саму Гагу, судя по всему, эта история совсем не задела, поскольку комментировать ее певица не стала.