Крокодиляриум затопило в Ялте — крокодилы плавают по городу



Ялтинский крокодиляриум — популярный туристический объект — в пятницу был полностью затоплен, сообщил «Интерфаксу» директор учреждения Виктор Жиленко. Жители присылают фото крокодилов, которые плавают по улицам.

«Затопило помещение полностью. В последние секунды почти всех успели эвакуировать — у нас недалеко алуштинский аквариум, всех вывезли туда. Пока все живы, но мы еще не откачали воду — большим крокодилам не смогли найти новое жилище, они остались», — сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что животных спасти не успели, они утонули. Другие пользователи предположили, что крокодилы могли убежать и даже приложили фото.