Ирину Шейк застукали с Брэдли Купером на фоне романа с Канье Уэстом

Отношения 35-летней модели Ирины Шейк и 44-летнего рэпера Канье Уэста до сих пор не подтверждены ими официально, а потому папарацци следят за моделью в надежде снова увидеть ее вместе с рэпером.

Однако на этот раз в Сети появились фотографии, подтверждающие факт общения Шейк и ее бывшего мужа Купера. Пару заметили на улицах Нью-Йорка в то время, когда они были на прогулке со своей общей дочерью Леей.

Ирина была одета в свободную футболку белого цвета с изображением скрещенных китовых хвостов и широкие черные брюки. Модель соблюдает правила безопасности, поэтому надела маску. Брэдли гулял в бежевых брюках и в рубашке темно-синего цвета. На снимках видно, что семье было весело и никакого напряжения не ощущалось.

Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в 2015 году, а спустя два года у них родилась дочь. Супруги расстались без скандалов и до сих пор поддерживают хорошие отношения. Также Брэдли знает про отношения Ирины и поддерживает ее. Купер хочет, чтобы Шейк была по-настоящему счастлива.

Сейчас Ирина Шейк начала тесно общаться с Канье Уэстом. Их несколько раз видели вместе. Также модель присутствовала на Дне Рождении рэпера в отеле Villa La Coste.

Источник фото: Legion-Media

Автор: Карева Мария