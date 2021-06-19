7 фильмов с запутанным сюжетом, которые загонят тебя в тупик — что посмотреть

В твоей жизни не хватает загадок и сложностей, тогда этот список фильмов буквально создан для тебя, потому что каждая кинолента из него — еще та головоломка, которая заставит твои мозги хорошо поработать.

Мы собрали для тебя совсем не простые фильмы с легким и предсказуемым сюжетом. Эти кинокартины точно заставят тебя пережить самые разнообразные эмоции, от которых мурашки идут по коже.

Поэтому, если тебе надоели мелодрамы, боевики или типичные фильмы о супергероях и людях с «необычной судьбой», то добро пожаловать!

Начнем с фильма 2016 года «Лекарство от здоровья» («A Cure for Wellness»), в центре сюжета которого молодой парень, который приезжает в закрытый санаторий за своим начальником. Наблюдая за работниками герой понимает, что в этом месте творится что-то очень странное, и он хочет с этим разобраться. Он еще не знает, к чему приведет его чрезмерное любопытство.

Продолжим тему странных событий в закрытых помещениях, так как следующим в нашем списке идет детектив 2010 года «Остров проклятых» («Shutter Island») с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Главный герой расследует исчезновение женщины из психбольницы. В ходе расследования всплывают ужасные подробности из жизни самого детектива.

Замыкает тройку нашумевший триллер 2014 года «Исчезнувшая» («Gone Girl»), в котором расследуется дело исчезновения жены мужчины по имени Ник. Все улики указывают на то, что он ее убил, но герой утверждает, что не делал этого. Правда оказалась куда более ужасающей, чем все могли ожидать.

«Лекарство от здоровья» («A Cure for Wellness»), 2016;

«Остров проклятых» («Shutter Island»), 2010;

«Исчезнувшая» («Gone Girl»), 2014;

«Обитель проклятых» («Stonehearst Asylum»), 2014;

«Мама!» («Mother!»), 2017;

«Игра» («The Game»), 1997;

«Маяк» («The Lighthouse»), 2019.