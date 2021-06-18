Жителям затопленной Ялты теперь еще отключили и свет, и воду

Во временно оккупированной Ялте после ливней и затопления города обесточено 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи 6-10 кВ, тысячи ялтинцев остались без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Крымэнерго».



Также из-за затопления Ялты оккупанты объявили об отключении водоснабжения в гетто.

Ранее сообщалось, что в связи с обильными осадками в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе произошел сход грязевой сели.

Напомним, в ночь на 18 июня затопило Большую Ялту, в городе затоплены пешеходные переходы. Власти приостановили работу общественного транспорта.