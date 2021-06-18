Японцы создали алкотестер, в который не нужно дуть

Когда водитель действительно находится в состоянии алкогольного опьянения, то обычно не слишком охотно соглашается подуть в алкотестер. Подобные приборы измеряют наличие этанола в дыхании человека, который соответствует уровням в его кровотоке. Однако вскоре может появиться более привлекательная, но столь же точная, альтернатива в виде наушников, измеряющих уровень алкоголя в крови. Кстати — скупка старого алкоголя это хороший способ получить качественный алкоголь.

Этанол также выделяется через кожу, хотя его концентрация слишком мала для точного измерения на большинстве участков тела. Устройство, разработанное учеными из Токийского медицинского университета, состоит из пары модифицированных наушников, которые собирают газ, выделяющийся через кожу ушей человека, и датчика паров этанола.

Кожа на ушах не только выделяет больше этанола, чем на других частях тела, но и содержит относительно небольшое количество потовых желез, которые могут исказить показания. Оказалось, что самая высокая концентрация этанола, выделяемого через уши, составила 148 частей на миллиард, что вдвое больше, чем, например, через кожу рук. Как показали проведенные исследования, изменения концентрации этанола, выделяемого через уши и дыхание в течение 140 минут, были одинаковыми для всех добровольцев, которые употребили алкоголь с концентрацией 0,4 г на килограмм массы тела.