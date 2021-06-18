Волшебную палочку Гарри Поттера продадут на аукционе

У поклонников экранизаций произведений о Гарри Поттере появится уникальный шанс приобщиться к миру волшебства. Волшебная палочка главного героя и его очки, которые использовались во время съемок фильма «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» будут проданы на аукционе. Он состоится в Лос-Анджелесе в конце июня 2021 года.

Реквизит, сделанный для звезды франшизы Дэниэла Рэдклиффа, оценивается в сумму от 30 000 до 50 000 долларов США, и все собранные средства пойдут в благотворительный фонд Lumos автора Джоан Роулинг. Киностудия Warner Bros передала в дар экспонаты из своего архива, а также предоставили сертификаты подлинности.

На торги будут выставлены в общей сложности десять предметов, имеющих отношение к серии блокбастеров, включая письмо о принятии Поттера в Хогвартс, которое, как ожидается, будет продано за сумму от 8 000 до 10 000 долларов, выпуск газеты “Ежедневный пророк” из «Ордена Феникса» с заголовком «Дамблдор сумасшедший или опасный», который, как ожидается, принесет организаторам от 4000 до 6000 долларов США. Волшебное письмо Рона Уизли из «Тайной комнаты» оценивается примерно в такую же сумму.

Финальная часть «поттерианы» была представлена зрителям в 2011 году.