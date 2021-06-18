В США 19 июня сделали национальным праздником в честь отмены рабства

Президент США Джо Байден подписал закон, в соответствии с которым день 19 июня будет отмечаться как национальный в честь отмены рабства.

Комментируя подписание закона, Байден заявил, что «великие державы не игнорируют самые болезненные моменты своей истории, а принимают их».

Ранее за это решение проголосовали обе палаты конгресса: сенат принял его единогласно, палата представителей — 415 голосами против 14.

Новый праздник стал 11-м ежегодно отмечаемым федеральным праздником в США. В последний раз до этого новый праздник был учрежден в 1989 году — это был День Мартина Лютера Кинга.