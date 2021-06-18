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Телевидение Латвии закроет вещание на русском языке навсегда

Общественное телевидение Латвии закроет программы на русском языке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора Русского вещания Екатерины Сафроновой.

Программы на русском языке выходили в телевизионный эфир на протяжении 30 лет.

«С реорганизацией работы Русского вещания LTV7 (…) будет утрачена немалая часть зрителей из числа тех 30-40 тысяч человек, которые каждый вечер смотрят по телевизору выпуск новостей на русском языке «Сегодня вечером»», — рассказала Сафронова.

Она добавила, что теперь эфир будет выходить в интернете, на портале rus.lsm.lv.

18 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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