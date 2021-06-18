Спонсор російської церкви Новінський таємно відвідує офіс Зеленського

Позафракційний народний депутат, член партії “Опозиційний блок” Вадим Новинський непублічно відвідував Офіс президента України. Нардеп розмовляв з радником ОПУ Михайлом Подоляком про можливий діалог між владою та представниками православної церкви Московського патріархату.

Про це йдеться у матеріалі проєкту “Схеми: корупція в деталях”.

Журналісти зафіксували, як 27 травня через ворота з території Офісу президента виїхала Toyota Camry і підʼїхала до броньованого автомобіля Mercedes. Це авто зареєстроване на компанію проросійського нардепа Новинського. “Схеми” заявили, що з Toyota вийшов Новинський з охоронцем і пересів у Mercedes, після чого обидві машини залишили Банкову.

Розслідувачі зауважили, що Toyota була з оперативними номерними знаками (знаки прикриття). У реєстрі автотранспортних засобів вони закріплені за іншою машиною (марки Honda), тому встановити справжнього власника неможливо.

В Офісі Зеленського підтвердили, що в той вечір Новинський приїжджав на Банкову і зустрічався з радником керівника ОПУ Михайлом Подоляком.

“Зустріч відбулася в рамках процесу уточнення комунікаційної стратегії щодо міжконфесійного діалогу та можливих контактів представників держави з представниками церков і, зокрема, Української православної церкви (йдеться про УПЦ (МП), — прим. “ДС”)”, — сказали в Офісі президента.

В ОПУ додали, що цей процес “відбувається в тому числі й на основі спілкування з різними представниками державних органів, парламенту, громадськості та, власне, церковних спільнот”.

Також на Банковій значили, що не володіють інформацією про використання спеціального транспорту з номерами прикриття для виїзду Новинського.

Сам депутат підтвердив зустріч на Банковій, але не захотів розповідати подробиці: “Як правило, коли я відвідую Офіс президента чи якісь інші місця, Кабінет міністрів чи міністерства — ну, є якісь речі, які напоказ не робляться, і про них говорити не можна. Помилка журналістів, що кожен депутат чи кожен відвідувач має про них говорити”.