Спившийся актер «Друзей» Мэттью Перри продал свой шикарный пентхаус

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри продал свой шикарный пентхаус за 20 миллионов долларов. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили зарубежные журналисты. В последнее время актер жил в Лос-Анджелесе в апартаментах площадью 863 квадратных метра, приобретенных в 2017 году.

Однако Перри продал жилье, занимающее весь сороковой этаж башни Century Tower.

Квартира Мэттью располагалась в самом центре города и включала шесть спален, четыре ванные, несколько гостиных, личный кинотеатр, винный погреб и две гигантские террасы, с которых открывается замечательный вид.