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Спившийся актер «Друзей» Мэттью Перри продал свой шикарный пентхаус

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри продал свой шикарный пентхаус за 20 миллионов долларов. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили зарубежные журналисты. В последнее время актер жил в Лос-Анджелесе в апартаментах площадью 863 квадратных метра, приобретенных в 2017 году.

Однако Перри продал жилье, занимающее весь сороковой этаж башни Century Tower.

Квартира Мэттью располагалась в самом центре города и включала шесть спален, четыре ванные, несколько гостиных, личный кинотеатр, винный погреб и две гигантские террасы, с которых открывается замечательный вид.

Во всех возможных помещениях Перри сделал дизайнерский ремонт и обставил их дорогой мебелью и техникой.

Кроме того, у Мэттью Перри был доступ к тренажерному залу и бассейну, которыми оборудован небоскреб.

Что именно стало причиной такого решения, доподлинно неизвестно, однако о том, что Мэттью раздумывает над продажей, сообщалось еще в 2019 году. Тогда совершить сделку не удалось — сумма, которую потребовал актер, оказалась слишком неподъемной, сообщает Foxbusiness.

18 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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