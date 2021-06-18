Смертность от коронавируса в мире превысила 4 млн человек

Согласно данным издания, число погибших от COVID-19 достигло 2 миллиона человек через год после начала пандемии, а следующие 2 миллиона были зафиксированы всего за 166 дней.

В первую пятерку стран по общему количеству смертей от коронавируса вошли США, Бразилия, Индия, Россия и Мексика. На них приходится около 50% всей смертности в мире. В то же время Перу, Венгрия, Босния, Чехия и Гибралтар имеют самые высокие показатели смертности с поправкой на количество населения.

Напомним, смерть от коронавируса превысила отметку в 3 млн человек в апреле. По данным Университета Джонса Хопкинса, по абсолютному количеству умерших от COVID-19 тогда лидировали США, Бразилия, Мексика, Индия, Великобритания, Италия и Россия.

http://pharmpedia.org/2021/06/18/smertnost-ot-koronavirusa-v-mire-prevysila-4-mln-chelovek/