Скарлетт Йоханссон возмутила сексуализация Черной Вдовы

Скарлетт Йоханссон поделилась в интервью для The Guardian, что осталась недовольна тем, как Черную Вдову показали в раннем фильме по вселенной Marvel.

Впервые американская актриса примерила роль Наташи Романофф в кинокомиксе «Железный Человек-2», вышедшем в 2010 году. Именно к этому фильму у Скарлетт претензии.

Она отметила, что «Железный Человек-2» был забавным, но образ Черной Вдовы слишком сильно сексуализировали. Мужские персонажи говорили о ней так, будто она была «чьей-то собственностью», «вещью» или «куском мяса». Актриса попыталась проанализировать, почему ее ничего не смущало на съемках.

«Может быть, в то время это действительно было похоже на комплимент», — пояснила Скарлетт и добавила: «Потому что мое мышление было другим… Моя самооценка, наверное, зависела от такого рода комментариев, [но] как и многие молодые женщины, ты приходишь в себя и понимаешь свою значимость».

Слова Скарлетт Йоханссон помогают осознать, насколько в Marvel изменился подход к кинопроизводству за последнее десятилетие. Когда в 2012 году на экраны вышла первая часть «Мстителей», к Наташе Романофф относились уже более уважительно, а теперь героиня доросла до собственного спин-оффа.

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