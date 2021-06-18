«  
  »

Россию обвинили в кибератаке на Польшу

Ярослав Качиньский

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский обвинил Россию в кибератаке на республику, которая произошла 15 июня.

Политик утверждает, что его обвинения основаны на информации Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки. «Анализ наших спецслужб и спецслужб наших союзников позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и охват широки», — заявил Качиньский.

По его словам, объектами атаки стали польские чиновники, министры и депутаты.

18 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  