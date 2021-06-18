Россию обвинили в кибератаке на Польшу

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский обвинил Россию в кибератаке на республику, которая произошла 15 июня.

Политик утверждает, что его обвинения основаны на информации Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки. «Анализ наших спецслужб и спецслужб наших союзников позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и охват широки», — заявил Качиньский.

По его словам, объектами атаки стали польские чиновники, министры и депутаты.