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Принц Гарри боится лететь в Лондон

Герцог Сассекский запросто может пропустить мероприятие, посвященное его матери, принцессе Диане.

1 июля состоится открытие мемориала, посвященного принцессе Диане. Именно в этот день Леди Ди могло бы исполниться 60 лет. Главными гостями на открытии памятника должны стать принц Уильям и принц Гарри, но последний может проигнорировать важную дату.

Дункан Ларкомб, писатель и королевский эксперт, уверен, что так же может поступить и Гарри. И дело даже не в дочери.

«Никто не мог критиковать Меган за ее решение, хотя я уверен, что люди будут это делать. Сейчас же нет уверенности и в том, что приедет сам принц Гарри», — заявил Ларкомб.

«Недавно он сказал, что Лондон стал для него „спусковым крючком“. Он признался, что с Британией у него связаны лишь плохие воспоминания. Я считаю, что таким образом он подготовил публику к тому, что ему больно посещать место, где похоронена его мать.

Он также недавно объявил о своем отпуске по уходу за ребенком, поэтому у него, кажется, так много причин, чтобы остаться в Лос-Анджелесе с маленькой Лили и Меган», — добавил эксперт.

18 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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