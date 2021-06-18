Принц Гарри боится лететь в Лондон

Герцог Сассекский запросто может пропустить мероприятие, посвященное его матери, принцессе Диане.
1 июля состоится открытие мемориала, посвященного принцессе Диане. Именно в этот день Леди Ди могло бы исполниться 60 лет. Главными гостями на открытии памятника должны стать принц Уильям и принц Гарри, но последний может проигнорировать важную дату.
Дункан Ларкомб, писатель и королевский эксперт, уверен, что так же может поступить и Гарри. И дело даже не в дочери.
«Никто не мог критиковать Меган за ее решение, хотя я уверен, что люди будут это делать. Сейчас же нет уверенности и в том, что приедет сам принц Гарри», — заявил Ларкомб.
«Недавно он сказал, что Лондон стал для него „спусковым крючком“. Он признался, что с Британией у него связаны лишь плохие воспоминания. Я считаю, что таким образом он подготовил публику к тому, что ему больно посещать место, где похоронена его мать.
Он также недавно объявил о своем отпуске по уходу за ребенком, поэтому у него, кажется, так много причин, чтобы остаться в Лос-Анджелесе с маленькой Лили и Меган», — добавил эксперт.
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