Принц Гарри боится лететь в Лондон

1 июля состоится открытие мемориала, посвященного принцессе Диане. Именно в этот день Леди Ди могло бы исполниться 60 лет. Главными гостями на открытии памятника должны стать принц Уильям и принц Гарри, но последний может проигнорировать важную дату.

Ранее поговаривали о том, что в Лондон прилетит и Меган Маркл, но она предпочла остаться дома в Калифорнии с новорожденной дочерью Лилибет Дианой.

Дункан Ларкомб, писатель и королевский эксперт, уверен, что так же может поступить и Гарри. И дело даже не в дочери.

«Никто не мог критиковать Меган за ее решение, хотя я уверен, что люди будут это делать. Сейчас же нет уверенности и в том, что приедет сам принц Гарри», — заявил Ларкомб.