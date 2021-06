Израиль нанес авиаудары по сектору Газа В Украине разработали беспилотник-камикадзе «Охотник» » Подводные археологи впервые нашли в Сингапурском проливе следы старых кораблекрушений Подводные археологи впервые обнаружили следы кораблекрушений прошлых веков в Сингапурском проливе. Им удалось обследовать и поднять на поверхность предметы с двух торговых судов, найденных у побережья острова Педра-Бранка. Найденные артефакты позволяют датировать первое кораблекрушение XIV веком. Идентификация второго корабля более точная — археологи считают, что нашли индийское торговое судно «Шах Мунча» (Shah Munchah), затонувшее вместе с китайскими товарами, предназначенными для доставки в Великобританию в 1796 году. Об открытии сообщил Сингапурский Институт исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS). Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Сингапурский пролив был частью главного морского пути из Индийского океана в Тихий, через него торговые суда везли в разных направлениях ткани, золото, пряности, ротанг, лакавуд, гамбир, слоновую кость и опиум. Благодаря своему положению Сингапур, ранее называвшийся Тумасик, стал крупным центром торговли задолго до Британской колонизации в 1819 году. Торговые суда пополняли здесь запасы воды и продовольствия и пережидали непогоду. В узком горле Сингапурского пролива корабли часто подвергаясь нападениям пиратов. Пираты брали в плен команду и пассажиров, забирали самые ценные вещи, а суда пускали ко дну. Бури, штормы и летние суматранские шквалы также нередко служили причиной кораблекрушений. Интенсивное судоходство оставило на дне немало артефактов, но до сих пор они не попадали в руки исследователей. Майкл Флекер (Michael Flecker) от имени Сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS) обнародовал материалы исследования двух кораблекрушений, которое подводные археологи проводили последние несколько лет.

Анализ артефактов позволил ученым идентифицировать два кораблекрушения, произошедших в территориальных водах Сингапура с разницей в четыре столетия — в XIV и XVIII веках. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Обломки, найденные в 100 метрах от побережья Педра-Бранка, самого отдаленного сингапурского острова, принадлежали кораблю XIV века. Самые первые находки из этой точки Сингапурского пролива попали в руки ученых в 2015 году. Открытие затонувшего корабля произошло благодаря случаю. В 2014 году возле острова Педра-Бранка сели на мель два крана-погрузчика. Из-за шторма они могли рухнуть и разрушить исторический маяк Хорсбург 1851 года постройки. Чтобы спасти маяк, краны взорвали, а при уборке акватории от их обломков водолазы наткнулись на стопки керамической посуды с селадоновой бледно-зеленой глазурью. Аналогичная керамика обнаружена при раскопках в историческом центре Сингапура в районе Empress Place и на холме Форт Каннинг. Археологи предварительно датируют находки XIV и, возможно, XV веком. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) На месте крушения в последующие годы проводили регулярные раскопки и в 2019 году нашли следы еще одного кораблекрушения. Исследователи считают, что второй корабль — это «Шах Мунча» — индийское судно, затонувшее в 1796 году, во время следования из Китая в Индию. Обследование судна принесло множество находок, в числе которых обломки корпуса, детали снаряжения и товары. Были обнаружены четыре якоря длиной пять метров и весом две с половиной тонны и девять пушек. Такие пушки обычно использовали на кораблях Ост-Индской компании в XVIII–XIX веках для защиты и сигнальных выстрелов. Среди товаров найдена сине-белая китайская посуда, изделия из бронзы, стекла и агата, бусы, керамические фигурки и неожиданные предметы вроде бубна. Большая часть китайских товаров должна была быть перегружена в Индии для дальнейшего путешествия в Великобританию.