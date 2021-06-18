Подводные археологи впервые нашли в Сингапурском проливе следы старых кораблекрушений

Подводные археологи впервые обнаружили следы кораблекрушений прошлых веков в Сингапурском проливе. Им удалось обследовать и поднять на поверхность предметы с двух торговых судов, найденных у побережья острова Педра-Бранка. Найденные артефакты позволяют датировать первое кораблекрушение XIV веком. Идентификация второго корабля более точная — археологи считают, что нашли индийское торговое судно «Шах Мунча» (Shah Munchah), затонувшее вместе с китайскими товарами, предназначенными для доставки в Великобританию в 1796 году. Об открытии сообщил Сингапурский Институт исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS).
Сингапурский пролив был частью главного морского пути из Индийского океана в Тихий, через него торговые суда везли в разных направлениях ткани, золото, пряности, ротанг, лакавуд, гамбир, слоновую кость и опиум. Благодаря своему положению Сингапур, ранее называвшийся Тумасик, стал крупным центром торговли задолго до Британской колонизации в 1819 году. Торговые суда пополняли здесь запасы воды и продовольствия и пережидали непогоду. В узком горле Сингапурского пролива корабли часто подвергаясь нападениям пиратов. Пираты брали в плен команду и пассажиров, забирали самые ценные вещи, а суда пускали ко дну. Бури, штормы и летние суматранские шквалы также нередко служили причиной кораблекрушений. Интенсивное судоходство оставило на дне немало артефактов, но до сих пор они не попадали в руки исследователей.
Майкл Флекер (Michael Flecker) от имени Сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS) обнародовал материалы исследования двух кораблекрушений, которое подводные археологи проводили последние несколько лет.
Анализ артефактов позволил ученым идентифицировать два кораблекрушения, произошедших в территориальных водах Сингапура с разницей в четыре столетия — в XIV и XVIII веках.
Обломки, найденные в 100 метрах от побережья Педра-Бранка, самого отдаленного сингапурского острова, принадлежали кораблю XIV века. Самые первые находки из этой точки Сингапурского пролива попали в руки ученых в 2015 году. Открытие затонувшего корабля произошло благодаря случаю. В 2014 году возле острова Педра-Бранка сели на мель два крана-погрузчика. Из-за шторма они могли рухнуть и разрушить исторический маяк Хорсбург 1851 года постройки. Чтобы спасти маяк, краны взорвали, а при уборке акватории от их обломков водолазы наткнулись на стопки керамической посуды с селадоновой бледно-зеленой глазурью. Аналогичная керамика обнаружена при раскопках в историческом центре Сингапура в районе Empress Place и на холме Форт Каннинг. Археологи предварительно датируют находки XIV и, возможно, XV веком.
На месте крушения в последующие годы проводили регулярные раскопки и в 2019 году нашли следы еще одного кораблекрушения. Исследователи считают, что второй корабль — это «Шах Мунча» — индийское судно, затонувшее в 1796 году, во время следования из Китая в Индию. Обследование судна принесло множество находок, в числе которых обломки корпуса, детали снаряжения и товары. Были обнаружены четыре якоря длиной пять метров и весом две с половиной тонны и девять пушек. Такие пушки обычно использовали на кораблях Ост-Индской компании в XVIII–XIX веках для защиты и сигнальных выстрелов. Среди товаров найдена сине-белая китайская посуда, изделия из бронзы, стекла и агата, бусы, керамические фигурки и неожиданные предметы вроде бубна. Большая часть китайских товаров должна была быть перегружена в Индии для дальнейшего путешествия в Великобританию.
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